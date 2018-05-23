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Коллегия адвокатов РТ об оказании бесплатной юридической помощи: Оплата труда нас устраивает

23 мая 2018, 14:54 , Фото: Султан Исхаков

Коллегия адвокатов РТ об оказании бесплатной юридической помощи: Оплата труда нас устраивает Сотрудничество с адвокатской палатой РТ по оказанию бесплатной юридической помощи проходит на высоком уровне.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Татарстане, устраивает финансирование их оплаты труда. Об этом сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ сообщил заместитель председателя Коллегии адвокатов РТ Айнур Ахмадиев.

На пресс-конференции рассказали о реализации закона Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ».

«За время работы адвокатов в данной государственной системе ни разу не было такого, чтобы хотя на месяц задерживали оплату. Сотрудничество с адвокатской палатой всегда проходит на высоком уровне, и размеры оплаты труда тоже устраивают», – сказал Ахмадиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане бесплатную юридическую помощь оказывают 148 адвокатов. Каждый год с коллегией адвокатов подписывается соглашение о предоставлении этих услуг.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что в определенный момент пошел спад активности участия адвокатов в предоставлении бесплатных услуг. Поэтому в 2017 году Министерство юстиции вышло с инициативой к Президенту Татарстана поднять тарифные ставки оплаты труда адвокатов по отдельным видам бесплатной юридической помощи. «Президент предложение поддержал. Результаты видим. Количество адвокатов, которые присоединяются к нашей системе, увеличивается», – подчеркнул глава Минюста РТ.
 


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