Коллегия адвокатов РТ об оказании бесплатной юридической помощи: Оплата труда нас устраивает

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Татарстане, устраивает финансирование их оплаты труда. Об этом сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ сообщил заместитель председателя Коллегии адвокатов РТ Айнур Ахмадиев.

На пресс-конференции рассказали о реализации закона Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ».

«За время работы адвокатов в данной государственной системе ни разу не было такого, чтобы хотя на месяц задерживали оплату. Сотрудничество с адвокатской палатой всегда проходит на высоком уровне, и размеры оплаты труда тоже устраивают», – сказал Ахмадиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане бесплатную юридическую помощь оказывают 148 адвокатов. Каждый год с коллегией адвокатов подписывается соглашение о предоставлении этих услуг.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что в определенный момент пошел спад активности участия адвокатов в предоставлении бесплатных услуг. Поэтому в 2017 году Министерство юстиции вышло с инициативой к Президенту Татарстана поднять тарифные ставки оплаты труда адвокатов по отдельным видам бесплатной юридической помощи. «Президент предложение поддержал. Результаты видим. Количество адвокатов, которые присоединяются к нашей системе, увеличивается», – подчеркнул глава Минюста РТ.

