(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Минтранс рекомендовал правительству Омской области достроить метро с одной станцией, сообщает «Газета.Ru».

Как сообщили в министерстве, чтобы не допустить неэффективного использования средств федерального бюджета, рекомендуется внести изменение в проекты по объектам метро и выделить в них этапы строительства, которые можно завершить и ввести в пользование.

Решение о строительстве Омского метро приняли в 1986 году. Из-за нехватки финансирования строительство началось только в 1992 году, а запустить метрополитен планировали в 2008 году.

В итоге построили лишь одну станцию – «Библиотеку Пушкина», в строй ее ввели в 2011 году.