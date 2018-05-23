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Минтранс рекомендовал правительству Омской области достроить метро с одной станцией

23 мая 2018, 14:25

Достроить объекты рекомендовали для того, чтобы не допустить неэффективного использования средств федерального бюджета.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Минтранс рекомендовал правительству Омской области достроить метро с одной станцией, сообщает «Газета.Ru».

Как сообщили в министерстве, чтобы не допустить неэффективного использования средств федерального бюджета, рекомендуется внести изменение в проекты по объектам метро и выделить в них этапы строительства, которые можно завершить и ввести в пользование.

Решение о строительстве Омского метро приняли в 1986 году. Из-за нехватки финансирования строительство началось только в 1992 году, а запустить метрополитен планировали в 2008 году.

В итоге построили лишь одну станцию – «Библиотеку Пушкина», в строй ее ввели в 2011 году.


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