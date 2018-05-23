Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Еврокомиссия хочет усадить Россию и Украину за стол переговоров по газу

23 мая 2018, 15:50

В ЕС хотят обсудить транзит газа через Украину после окончания строительства «Северного потока – 2».
Выход из евро станет для Греции выходом из ЕС - министр европейских дел Франции
Сербия и Косово сели за стол переговоров под эгидой ЕС
А.Нестеренко: "Евросоюз нуждается в Лиссабонском договоре"
Уго Чавес пригрозил лишить Европу нефти
Отделение Косово спонсировала местная наркомафия, полагает Дмитрий Рогозин

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Еврокомиссия призвала Россию и Украину как можно быстрее провести переговоры по газовому транзиту. С заявлением выступил вице-президент ЕК Марош Шефчович. Об этом сообщает портал RT.

Европейский чиновник подчеркнул важность переговоров между РФ и Украиной, поскольку в прошлом они уже давали конструктивные и заметные результаты. 

«Я обратился к украинским и российским партнёрам и пригласил их к трёхсторонним переговорам, которые в прошлом доказали свою эффективность в достижении ощутимых и успешных результатов. Переговоры при поддержке стран ЕС должны начаться как можно скорее», — сказал Марош Шефчович.

При том в Брюсселе настаивают на сохранении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему даже после запуска «Северного потока – 2».

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter