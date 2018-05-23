Еврокомиссия хочет усадить Россию и Украину за стол переговоров по газу

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Еврокомиссия призвала Россию и Украину как можно быстрее провести переговоры по газовому транзиту. С заявлением выступил вице-президент ЕК Марош Шефчович. Об этом сообщает портал RT.

Европейский чиновник подчеркнул важность переговоров между РФ и Украиной, поскольку в прошлом они уже давали конструктивные и заметные результаты.

«Я обратился к украинским и российским партнёрам и пригласил их к трёхсторонним переговорам, которые в прошлом доказали свою эффективность в достижении ощутимых и успешных результатов. Переговоры при поддержке стран ЕС должны начаться как можно скорее», — сказал Марош Шефчович.

При том в Брюсселе настаивают на сохранении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему даже после запуска «Северного потока – 2».