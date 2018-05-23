(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Трех малолетних детей спасли из задымленной квартиры в Альметьевске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на балконе двухкомнатной квартиры в доме №43а по улице Строителей пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 днем в среду, 23 мая.

Прибывшие к месту ЧП пожарные ПСЧ №65 обнаружили, что в задымленном помещении находятся трое малолетних детей, старшему из которых всего пять лет.

Пожарные вывели малышей из здания и передали их в руки медикам скорой помощи.

По предварительной версии, пока мама ребят ушла в магазин, дети стали проказничать и подожгли вещи на балконе.

Площадь пожара составила 5 кв. метров.