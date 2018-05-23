Минздрав РФ: Врачи сделали все для спасения онкобольной из Апатитов

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Врачи столичного НИИ онкологии им. Герцена сделали все возможное, чтобы спасти Дарью Старикову, продлив таким образом ее жизнь на один год, но не смогли победить болезнь. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения России.

«В течение года она боролась вместе с врачами за свою жизнь. В ведущем онкологическом учреждении страны — НИИ онкологии им. Герцена Минздрава России — врачи сделали все возможное для ее спасения. Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав выразил глубокие соболезнования близким Дарьи Стариковой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожаловавшаяся Путину жительница Апатитов умерла от рака.