Ричард Гир сыграет главную роль в сериале впервые за 30 лет

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Актер Ричард Гир сыграет главную роль в драматическом сериале «Мать, отец, сын», который выйдет на телеканале BBC, пишет «Газета.Ру».

Сериал будет состоять из восьми серий. Его режиссером выступил Том Роб Смит, известный по работе над сериалом «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».

Ричард Гир сыграет американского медиамагната, переживающего последствия разрушенного брака. Он также пытается помочь своему депрессивному 30-летнему сыну, который проживает в Великобритании.

Гир поделился, что в последний раз работал над телепроектом 30 лет назад. Так что он вновь счастлив поучаствовать в этом проекте. Съемки планируется начать уже этим летом в Лондоне и одном из городов Испании.

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