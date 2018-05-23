Все новости Татарстан Россия

Спорт

Артем Одинцов: «Будем упорно работать, чтобы стать чемпионами России»

23 мая 2018, 14:40 , Фото: tatarstan.ru

Артем Одинцов: «Будем упорно работать, чтобы стать чемпионами России» Капитан «Синтеза» отметил, что команда надеется в следующем сезона выйти в финал национального чемпионата.
«Синтез» досрочно обеспечил себе попадание в «Финал четырех» чемпионата России по водному поло
Казанский «Синтез» одержал победу над командой «Кинеф»
Ватерполисты казанского «Синтеза» завершили подготовку к шестому туру ЧР
Ватерполисты казанского «Синтеза» с победы начали выступление в чемпионате России
Ватерполисты «Синтеза» успешно стартовали в третьем туре чемпионата России

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Центральный защитник ватерпольного клуба «Синтез» Артем Одинцов назвал победу в Суперкубке России долгожданной и подчеркнул, что в следующем году команда настроена дойти до финала чемпионата страны.

«Синтез» впервые в истории стал обладателем Суперкубка России по водному поло – «Кубка Адмирала Феодора Ушакова»: в матче за титул казанцы дома обыграли волгоградский «Спартак» со счетом 14:12.

«Победа получилась долгожданной, очень хотели выиграть и старались. Долго шли к этому, упорно работали. Конкуренция в России очень серьезная, мы очень долго готовились к этой игре. Понимали, что это наш реальный шанс взять трофей. Когда ждать чемпионства? Мы верим в лучшее, и будем упорно работать для этого. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем биться за победу в финале», – сказал Одинцов журналистам.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter