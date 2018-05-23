(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане бесплатную юридическую помощь оказывают 148 адвокатов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

На пресс-конференции рассказали о реализации закона Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ». Глава парламентского комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин напомнил о том, что бесплатная юридическая помощь оказывается Министерством юстиции РТ в соответствии с федеральным и республиканским законами о бесплатной юридической помощи гражданам.

По информации министра, каждый год в РТ в среднем около двухсот человек получают бесплатную юридическую помощь. При этом стоит отметить, что законом четко установлены категории граждан, которым положена такая помощь. В их числе – граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Если даже к нам обращаются люди, не включенные в этот список, и мы видим, что они находятся в сложной жизненной ситуации, без помощи мы их не оставляем», – сказал на пресс-конференции заместитель председателя Коллегии адвокатов РТ Айнур Ахмадиев.

Глава Минюста республики сообщил, что за первый квартал 2018 года в органы госвласти за бесплатной юридической помощью обратились 11 тыс. человек. Чаще всего татарстанцы обращаются по таким вопросам, как ЖКХ, пенсионное обеспечение и социальные выплаты. Юристы не только дают консультации, но и сопровождают граждан в судах.

Министр отметил, что непосредственно оказание бесплатной юридической помощи осуществляется в рамках двух действующих систем: государственной (адвокаты, органы исполнительной власти и др.) и негосударственной (юридические клиники, негосударственные фонды бесплатной юридической помощи). В РТ действует 8 юридических клиник, которые оказывают помощь 1,2 тыс. человек, а в негосударственный фонд ежегодно в среднем обращаются 300 – 400 человек.

Каждый год с коллегией адвокатов подписывается соглашение о предоставлении этих услуг. По словам Загидуллина, в определенный момент пошел спад активности участия адвокатов в предоставлении бесплатных услуг. Поэтому в 2017 году Министерство юстиции вышло с инициативой к Президенту Татарстана поднять тарифные ставки оплаты труда адвокатов по отдельным видам бесплатной юридической помощи. «Президент предложение поддержал. Результаты видим. Количество адвокатов, которые присоединяются к нашей системе, увеличивается», – подчеркнул глава Минюста РТ.

Оказание бесплатной юридической помощи, по словам участников пресс-конференции, пользуется популярностью у населения. В Госсовете РТ реализацию закона Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ» держат на постоянном контроле. «Работа государства в этом направлении чрезвычайно важна, так как возможность получения бесплатной юридической помощи обеспечивает реализацию других прав и свобод граждан, – сказал председатель комитета. – Надо вырабатывать весь потенциал, заложенный в законы об оказании бесплатной юридической помощи. К сожалению, уровень правовой грамотности населения является не совсем высоким. Поэтому на заседаниях комитета мы обращаем внимание на то, что необходимо усиливать разъяснительную и пропагандистскую работу».

Законодатели и правоприменители на данный момент не видят необходимости внести изменения в республиканский закон. «На сегодняшний день участники отношений какие-либо претензии не имеют и этот вопрос перед законодателем не поднимают», – сказал глава парламентского комитета, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».



