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Матрешки со свистком не будут продаваться в Казани

23 мая 2018, 14:17 , Фото: Михаил Захаров

Матрешки со свистком не будут продаваться в Казани В фан-зоне ЧМ-2018 болельщиков накормят, напоят, развлекут, но продавать скандальные сувениры не станут.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В фан-зоне ЧМ-2018 болельщиков накормят, напоят, развлекут, но продавать скандальные сувениры не будут, пояснила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Рассказав, что магазины официальной атрибутики ЧМ-2018 и национальных сувениров на территории фан-зоны предусмотрены, Фазлеева уточнила и ассортимент сувенирной продукции.

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«Скандальные матрешки со свистком во рту у нас продаваться не будут», – лаконично ответила Фазлеева на вопрос о таких «сувенирах», вокруг которых разгорелся настоящий скандал и которые так активно обсуждаются в рунете.


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