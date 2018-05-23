Матрешки со свистком не будут продаваться в Казани

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В фан-зоне ЧМ-2018 болельщиков накормят, напоят, развлекут, но продавать скандальные сувениры не будут, пояснила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Рассказав, что магазины официальной атрибутики ЧМ-2018 и национальных сувениров на территории фан-зоны предусмотрены, Фазлеева уточнила и ассортимент сувенирной продукции.

«Скандальные матрешки со свистком во рту у нас продаваться не будут», – лаконично ответила Фазлеева на вопрос о таких «сувенирах», вокруг которых разгорелся настоящий скандал и которые так активно обсуждаются в рунете.