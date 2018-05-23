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Политика

Захарова прокомментировала решение Украины о выходе из СНГ

23 мая 2018, 15:36

Выход страны из содружества будет иметь негативные последствия для граждан Украины.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Киев рассматривает выход из СНГ как единственно верный путь в скорейшей интеграции с Евросоюзом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова отметила, что содружество, напротив, усиливало потенциал страны. Также за последние четыре года Украина «не внесла ни копейки» в бюджет организации, тем самым создавая финансовые трудности в деятельности. Объем невыплаченных денежных средств составляет более 300 млн рублей.

Киев объявил о своем решении выйти из СНГ после воссоединения Крыма и России в 2014 году.

19 мая Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей из уставных органов содружества, а сегодня был опубликован указ о прекращении некоторых международных соглашений.


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