Захарова прокомментировала решение Украины о выходе из СНГ

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Киев рассматривает выход из СНГ как единственно верный путь в скорейшей интеграции с Евросоюзом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова отметила, что содружество, напротив, усиливало потенциал страны. Также за последние четыре года Украина «не внесла ни копейки» в бюджет организации, тем самым создавая финансовые трудности в деятельности. Объем невыплаченных денежных средств составляет более 300 млн рублей.

Киев объявил о своем решении выйти из СНГ после воссоединения Крыма и России в 2014 году.

19 мая Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей из уставных органов содружества, а сегодня был опубликован указ о прекращении некоторых международных соглашений.