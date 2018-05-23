В Казани во время чемпионата мира изготовят полуторатонный футбольный мяч из чак-чака

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная программе мероприятий в рамках фестиваля болельщиков в период проведения ЧМ-2018 в Казани. О том, что ждет казанцев и гостей города в ходе мундиаля, рассказали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и первый заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казань Дамир Фаттахов.

Лейла Фазлеева пояснила, что фестиваль болельщиков будет проходить на единственной в городе официальной площадке для просмотра матчей ЧМ за пределами стадионов. «Место у центра семьи „Казан“ очень живописное, не раз протестированное, в том числе в ходе официальных инспекций ФИФА, оно оптимальное», — считает Фазлеева. Оно согласовано с ФИФА и оргкомитетом «Россия-2018».

Фестивальная площадка начнет работу в день открытия ЧМ 14 июня и закончит функционировать одновременно с чемпионатом 15 июля. В ее работе предусмотрены 6 выходных дней (29 июня, 5, 8, 9, 12 и 13 июля). Вместимость фан-зоны составит около 25 тыс. человек.

Вход на футбольный праздник будет свободным, но сама площадка будет опоясана ограждением по всему периметру.

Фазлеева подробно рассказала об инфраструктуре фан-зоны, разделенной на несколько зон с двумя большими экранами для просмотра матчей (один размером 4 кв. м, другой чуть меньше). В первой зоне будет досмотровая площадка, магазин официальной атрибутики и национальных сувениров, центральная сцена. Вторая зона будет отдана для активного отдыха детей, которых будут развлекать на мастер-классах, пробитии пенальти, на полосе препятствий.

Здесь же будет расположен и основной ресторан с широким ассортиментом блюд, в том числе национальных, с 36 кассами. Кухня предусмотрена самая разнообразная, в том числе халяльная, пиво — только от официального партнера ФИФА. Естественно, будет и необходимое количество туалетов.

Отдельно предусмотрена площадка для работы СМИ, волонтерский центр (таковых здесь будет 220 человек), штаб безопасности. Наконец, в пятой зоне будут камеры хранения и центр аккредитации, уточнила Фазлеева.

Очень разнообразной, богатой будет культурная программа фестиваля болельщиков, пообещала Лейла Фазлеева. Так, в первый день ЧМ болельщиков порадуют своим искусством Государственный ансамбль песни и танца РТ, Государственный камерный хор РТ, ансамбль танца «Казань». В последующие дни, рассказала спикер, народ услышит Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ, исполнителей современной татарской музыки, которые на днях успешно отметились в ходе Ночи музеев в Кремле. Будет и целый джазовый фестивальный день, где среди прочих выступит со своим ансамблем Игорь Бутман.

По словам Фазлеевой, концертная программа в ходе ЧМ не будет ограничена рамками фан-зоны. Две концертные площадки будут организованы в Кремле, здесь можно будет послушать как классическую, так и современную музыку. В ходе ЧМ в городе пройдут два фестиваля классической музыки — «Белая сирень» в оперном театре и на площадке в Кремле, уточнила Фазлеева. Все городские музеи на время ЧМ планируют продлить свое рабочее время и уже анонсировали 50-процентную скидку на билеты болельщикам с FAN ID. Среди волонтеров будет достаточно переводчиков с китайского, японского, немецкого, английского, французского, испанского языков — «не понять не получится», уверенно заявила Фазлеева.

Первый заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казань Дамир Фаттахов рассказал о ближайших планах городских властей по подготовке к ЧМ, обратив внимание на ряд принципиальных новшеств.

Фаттахов отметил, что все техническое и организационное наследие инфраструктуры ЧМ останется городу. «К 8 июня все технические службы будут готовы к работе на ЧМ, — отрапортовал Фаттахов. — Ограничения автомобильного движения по улице Сибгата Хакима мы постараемся ввести не раньше начала июня, понимая, какие неудобства это принесет горожанам. Зато будет введена в строй променадная зона на улице Декабристов от станции метро „Козья Слобода“ до центра семьи „Казан“. Здесь организаторы готовят для нас незабываемые сюрпризы в виде разнообразных арт-объектов и скульптур. А памятник воинам-афганцам, демонтированный из-за этой реконструкции, будет перенесен в Парк Победы. Будет завершена реконструкция улицы Бондаренко, которая будет расширена для свободного проезда до фан-зоны».

Спикер приоткрыл секрет: департамент питания города обещает удивить весь мир огромным футбольным мячом из чак-чака весом в полторы тонны! За порядком же на территории фан-зоны будут следить около 800 сотрудников МВД, добавил Фаттахов.

Ресторан, центр фестиваля начнут работать еще до открытия ЧМ, монтаж конструкций начнется 25 мая, волонтерский центр откроется 8 июня.

Кроме того, уточнил спикер, помимо официальной фан-зоны болельщиков в ходе ЧМ ждут еще в разных местах Казани. В парке Горького, где предусмотрен семейный отдых, на Кремлевской набережной и на улице Баумана.