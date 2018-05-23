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Стартовал прием заявок на всероссийскую премию «Ключевое слово»

23 мая 2018, 17:56

В 2017 году среди прочих победителей лауреатом «Ключевого слова» стал Научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри» (Татарстан).
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Объявлен прием приема заявок на II Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово», сообщается на сайте ФАДН России.

В прошлом году, когда премия проводилась впервые, организаторы конкурса получили более 500 заявок из университетов и институтов, общественных организаций, сельских библиотек и от неравнодушных граждан России. Руководитель ФАДН России Игорь Баринов выразил надежду, что в этом году интерес к премии будет таким же высоким.

Заявки принимаются до 1 сентября по электронной почте premia@fadn.gov.ru. Экспертный совет рассмотрит все заявки и приступит к оценкам работ. Победителей назовут в октябре в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

В 2017 году среди прочих победителей лауреатом «Ключевого слова» стал Научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри» (Татарстан) – за продвижение языков России за рубежом.

Форма заявки опубликована на сайте ФАДН России по ссылке: http://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617-iivserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo

 


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