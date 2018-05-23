Стартовал прием заявок на всероссийскую премию «Ключевое слово»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Объявлен прием приема заявок на II Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово», сообщается на сайте ФАДН России.

В прошлом году, когда премия проводилась впервые, организаторы конкурса получили более 500 заявок из университетов и институтов, общественных организаций, сельских библиотек и от неравнодушных граждан России. Руководитель ФАДН России Игорь Баринов выразил надежду, что в этом году интерес к премии будет таким же высоким.

Заявки принимаются до 1 сентября по электронной почте premia@fadn.gov.ru. Экспертный совет рассмотрит все заявки и приступит к оценкам работ. Победителей назовут в октябре в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

В 2017 году среди прочих победителей лауреатом «Ключевого слова» стал Научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри» (Татарстан) – за продвижение языков России за рубежом.



Форма заявки опубликована на сайте ФАДН России по ссылке: http://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617-iivserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo