Пожаловавшуюся Путину онкобольную похоронят в Апатитах

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Дарью Старикову из Апатитов, которая в ходе «прямой линии» пожаловалась Президенту России Владимиру Путину на недоступность медицинских услуг, похоронят в родном городе, сообщает ТАСС.

Старикова умерла от рака 21 мая, в понедельник, в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Герцена. «Она будет похоронена в городе Апатиты. Точную дату я не знаю, но мы этим занимаемся и сделаем все очень достойно», — сказал глава администрации города Николай Бова.

Кроме того, он отметил, что семье Стариковой будет оказана вся необходимая материальная помощь.