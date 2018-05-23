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Здоровье и среда

Пожаловавшуюся Путину онкобольную похоронят в Апатитах

23 мая 2018, 13:30

Дарья Старикова умерла от рака 21 мая, в понедельник, в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Герцена.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Дарью Старикову из Апатитов, которая в ходе «прямой линии» пожаловалась Президенту России Владимиру Путину на недоступность медицинских услуг, похоронят в родном городе, сообщает ТАСС.

Старикова умерла от рака 21 мая, в понедельник, в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Герцена. «Она будет похоронена в городе Апатиты. Точную дату я не знаю, но мы этим занимаемся и сделаем все очень достойно», — сказал глава администрации города Николай Бова.

Кроме того, он отметил, что семье Стариковой будет оказана вся необходимая материальная помощь.


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