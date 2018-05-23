Российские специалисты в Казани ищут способы защиты инфраструктуры от кибератак

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Специалисты в сфере информационной безопасности со всей страны приехали в Казань. На площадке ИТ-парка они обсуждают способы защиты инфраструктуры от кибератак. Дискуссия проходит в рамках Всероссийской конференции ITSF 2018. Об этом сообщается на сайте Министерства информатизации и связи РТ.

Открыл обсуждение глава республиканского Министерства информатизации и связи Роман Шайхутдинов. Он отметил, что рост таких атак связан с общим повышением компьютерной грамотности граждан. Поэтому представителям бизнеса и государства нужно быть готовыми отразить нарастающие киберугрозы в любой момент. Для этого в республике будет усилена работа по защите критической инфраструктуры, подчеркнул министр.

На полях мероприятия также встретятся представители крупных отечественных компаний в сфере информационной безопасности. Цель встречи — практические выполнение требований федерального закона 187-ФЗ, который регламентирует защиту от кибератак критически важной инфраструктуры страны.