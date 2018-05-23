Все новости Татарстан Россия

Общество

Жители Казани могут проконтролировать готовность столицы к ЧМ-2018

23 мая 2018, 13:44

Проект «Туристический контроль» стартовал в Казани и продлится до 30 мая.
Прокуратура проверит высказывания лидера «Яблока» в Татарстане
В Казани выберут лучшую студенческую семью
Новогодние праздники в Казани прошли спокойно
Сегодня ночью в Казани из частного зоопарка сбежала рысь
^На "Дакаре-2005" новая жертва

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Жителей столицы Татарстана призывают выразить свое мнение относительно готовности города к туристическому сезону и чемпионату мира по футболу, сообщает Комитет по развитию туризма.

Замечания по нарушениям можно направить на электронную почту комитета tourism.kzn@tatar.ru с пометкой «Туристический контроль». Необходимо приложить к письму точный адрес объекта и его фотографию.

Проект продлится до 30 мая, уточнить информацию можно в Комитете по развитию туризма по телефону: 8-843-292-11-42.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter