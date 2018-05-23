Жители Казани могут проконтролировать готовность столицы к ЧМ-2018

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Жителей столицы Татарстана призывают выразить свое мнение относительно готовности города к туристическому сезону и чемпионату мира по футболу, сообщает Комитет по развитию туризма.

Замечания по нарушениям можно направить на электронную почту комитета tourism.kzn@tatar.ru с пометкой «Туристический контроль». Необходимо приложить к письму точный адрес объекта и его фотографию.

Проект продлится до 30 мая, уточнить информацию можно в Комитете по развитию туризма по телефону: 8-843-292-11-42.