Андрей Белофастов: «Очень долго шли к победе в Суперкубке России»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Ватерполисты казанского «Синтеза» очень долго шли к титулу и рады победе в Суперкубке России. Об этом заявил главный тренер команды Андрей Белофастов журналистам после торжественного приема в казанском Кремле.

Наставник команды подчеркнул, что выигранный титул значит для «Синтеза» очень многое.

«Последний трофей "Синтез" выиграл в 2010 году, это был Кубок России. А здесь, в Кремле, я, мой помощник Николай Максимов, Артур Фатахутдинов и Константин Степанюк (игроки "Синтеза" – прим. Т-и) в последний раз были в 2007 году, когда мы выиграли и чемпионат России, и Кубок Европы. С тех пор прошло очень много времени. Водное поло не стоит на месте, команды движутся вперед, и мы очень долго шли к этой победе. Спонсоры и руководство клуба создали нам прекрасные условия для работы, для тренировок. Задача победить перед нами стояла всегда, она непростая, но мы будем к ней стремиться. Хочется верить, что новые победы мы добудем раньше, чем через восемь-десять лет», – отметил Белофастов.

Также главный тренер назвал условия успеха команды на российской и европейской аренах.

«Сейчас во всех европейских клубах играет много иностранных игроков, четыре-шесть человек. У нас в этом году было два легионера (Филип Кликовац и Марзуки Мехди – прим. Т-и), причем, один последние четыре месяца играл с травмой. Нужно привлекать молодых игроков, свежая кровь нужна всегда. Тем более, что здесь (в Казани) она есть. Нужна совокупность опыта и молодости. Надо много работать, участвовать в турнирах, играть с сильными спарринг-партнерами. Результат не придет завтра, но, если стремиться к этому каждый день, он появится очень скоро», – добавил специалист.

«Синтез» впервые в истории стал обладателем Суперкубка России по водному поло – «Кубка Адмирала Феодора Ушакова»: в матче за титул казанцы дома обыграли волгоградский «Спартак» со счетом 14:12.

