РЖД планируют направить на развитие инфраструктуры 7,2 трлн рублей до 2025 года

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Российские железные дороги планируют направить на развитие и обновление инфраструктуры 7,2 трлн рублей до 2025 года. Об этом заявил гендиректор – председатель правления «РЖД» Олег Белозеров, сообщает пресс-служба компании.

«В течение нескольких лет, возможно, перейдем на беспилотное движение по Московскому центральному кольцу», – поделился планами глава «РЖД».

Ключевой задачей компании по пассажирским перевозкам он назвал обновление подвижного состава. «Мы этот вопрос поставили во главу угла. Что касается производства вагонов дальнего следования, сейчас Тверской завод полностью загружен нашими заказами, даже наблюдаем определенный дефицит в этом сегменте. В течение ближайших пяти лет необходимо серьезно обновить пригородный подвижной состав», – отметил Белозеров.

Он посетовал на то, что за последние три года количество студентов техникумов на первом курсе, имеющих договоры с компанией, сократилось.

«С 2014 года целевой прием по программам среднего профессионального образования был отменен. Нам очень нужны "целевики", важно, чтобы выпускники приходили на железную дорогу», – подчеркнул гендиректор компании.