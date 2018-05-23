В театре кукол «Экият» состоится премьера спектакля «Кот в сапогах»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 31 мая в театре кукол «Экият» пройдет премьерный показ спектакля «Кот в сапогах» по одноименной сказке Шарля Перро, сообщается на сайте Минкультуры РТ.



Артисты театра представят спектакль в новой трактовке, будут использованы интересные маски и актерские импровизации. В постановке головы кукол будут напоминать различную обувь, в зависимости от образа героя. В этом плане показательна и роль Кота, который наденет мушкетерские сапоги на свои лапы и предстанет в виде идейного вдохновителя всех свершений.



Режиссером-постановщиком выступил Рафаэль Тагиров – талантливый артист театра, который дебютировал в начале этого года в роли режиссера со спектаклем «Золушка» по пьесе Евгения Шварца. Тагиров пришел в театр кукол в 2008 году в качестве актера-кукловода. На сегодняшний день Рафаэль является студентом кафедры режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.



Спектакль рекомендован для зрителей от шести лет.