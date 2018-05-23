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Культура

В театре кукол «Экият» состоится премьера спектакля «Кот в сапогах»

23 мая 2018, 13:00

В премьерном спектакле «Кот в сапогах» головы кукол будут напоминать различную обувь, в зависимости от образа героя.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 31 мая в театре кукол «Экият» пройдет премьерный показ спектакля «Кот в сапогах» по одноименной сказке Шарля Перро, сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Артисты театра представят спектакль в новой трактовке, будут использованы интересные маски и актерские импровизации. В постановке головы кукол будут напоминать различную обувь, в зависимости от образа героя. В этом плане показательна и роль Кота, который наденет мушкетерские сапоги на свои лапы и предстанет в виде идейного вдохновителя всех свершений.

Режиссером-постановщиком выступил Рафаэль Тагиров – талантливый артист театра, который дебютировал в начале этого года в роли режиссера со спектаклем «Золушка» по пьесе Евгения Шварца. Тагиров пришел в театр кукол в 2008 году в качестве актера-кукловода. На сегодняшний день Рафаэль является студентом кафедры режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Спектакль рекомендован для зрителей от шести лет.


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