Чиновники могут быть уволены за отдых в «санкционных» странах

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Представители бизнес-сообщества России обратились к чиновникам с предложением отказаться от отдыха в странах, которые вводят санкции по отношению к России, пишут «Известия».

Глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова заявил, что государственные служащие должны быть образцом подражания для остальных граждан как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Он отметил, что недопустимо, чтобы отечественные чиновники отдыхали в тех странах, которые вводят меры против России.

Янсуков также сообщил, что отдых в «санкционных» странах представляет собой потенциальную опасность со стороны западных спецслужб. Чиновники могут стать объектом вербовки, а их родственники, оказавшиеся на территории другой страны, — рычагом давления.