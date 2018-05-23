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Чиновники могут быть уволены за отдых в «санкционных» странах

23 мая 2018, 12:45

За нарушение нормы государственным служащим грозит увольнение.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Представители бизнес-сообщества России обратились к чиновникам с предложением отказаться от отдыха в странах, которые вводят санкции по отношению к России, пишут «Известия».

Глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова заявил, что государственные служащие должны быть образцом подражания для остальных граждан как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Он отметил, что недопустимо, чтобы отечественные чиновники отдыхали в тех странах, которые вводят меры против России.

Янсуков также сообщил, что отдых в «санкционных» странах представляет собой потенциальную опасность со стороны западных спецслужб. Чиновники могут стать объектом вербовки, а их родственники, оказавшиеся на территории другой страны, — рычагом давления.


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