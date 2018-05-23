Экс-тренер «Рубина» не смог выехать за границу с командой из-за миллионных долгов

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Бывший тренер футбольного клуба «Рубин», эквадорец Солано Санчес Юри Фернандо не может выехать за границу из-за миллионных долгов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сам Юри Солано.

С 2007-го по 2015 год Юри Солано состоял в браке с Татьяной Захаровой. До ноября 2016 года длился процесс раздела имущества. Согласно решению Верховного суда РФ за Солано числится долг в более чем 14 млн рублей, рассказала ИА «Татар-информ» Татьяна Захарова. С момента решения суда Юри Солано запрещено выезжать из страны.

«В ноябре 2016 года на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство по взысканию задолженности в 14 млн рублей. С того момента он уклоняется от его выполнения. Ему были вынесены все обременения и запрет на выезд. Но при этом ничего не исполнялось», – отметила Захарова.

В середине апреля этого года Юри Солано объявил себя банкротом. Бывший тренер ФК «Рубин» имеет просроченную задолженность по денежным обязательствам в размере 31 млн 98 тыс. рублей. Среди указанных долгов – более 14 млн рублей в пользу Татьяны Захаровой, оставшаяся сумма – долги перед бывшими игроками футбольного клуба, а также перед банком по кредитному договору.

Юри Солано переехал из Эквадора в Россию в 2000 году. С 2007-го по 2015 год работал переводчиком в ФК «Рубин». В июле 2015 года стал тренером по физической подготовке в ФК «Ростов». Летом 2017 года начал тренерскую деятельность в ФК «Рубин», в марте этого года был отзаявлен из клуба.