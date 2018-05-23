Владимир Вавилов предложил Госдуме открыть кабинет паллиативной помощи во всех городах России

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Председатель правления благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов предложил на парламентских слушаниях в Госдуме открыть кабинеты паллиативной помощи во всех российских городах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» Наталья Лукина.

Парламентские слушания на тему «Паллиативная помощь в РФ. Перспективы нормативно-правового регулирования» прошли в Госдуме РФ 21 мая.

«Я внес предложение по открытию кабинетов паллиативной помощи с выездными службами в каждом городе России на деньги, выделенные решением Президента России Владимиром Путиным на развитие паллиативной помощи», – отметил Владимир Вавилов.

Рекомендации парламентских слушаний направят в Правительство РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, а также в органы исполнительной власти субъектов РФ.

Ранее Владимир Путин объявил, что в этом году российское правительство дополнительно выделит 4,3 миллиарда рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечение их лекарствами, медоборудованием, в том числе для использования на дому.

В России, по словам Вавилова, сегодня существует всего 26 хосписов.

«Не стыдно?! В регионах есть некоммерческие организации, готовые строить хосписы, работать в них. Но для начала необходимо внести поправки в Земельный кодекс (они позволят предоставлять землю под строительство хосписов на праве безвозмездного пользования в течение 49 лет – прим. ред.). Второе – люди должны быть уверены, что будет гарантироваться оплата по ОМС, то есть они получат госгарантии», – добавил председатель правления благотворительного фонда.