(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В ДТП в Балтасинском районе погиб 71-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 8-м км автодороги Шуда – Нослы произошло столкновение двух легковых автомобилей – «Лады Гранты» и «Шевроле».

По предварительным данным, пьяный 41-летний водитель «Лады» стал поворачивать налево и не уступил дорогу «Шевроле», за рулем которого находился 42-летний водитель.

71-летний пассажир «Шевроле» получил в аварии серьезные травмы и скончался до прибытия медиков скорой помощи.

Еще пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.