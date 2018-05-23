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Здоровье и среда

Российская диабетическая ассоциация организует обследования для диабетиков Казани

23 мая 2018, 12:22

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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С 23 мая до 31 августа 2018 года жители Казани смогут определить риск развития сахарного диабета и при необходимости пройти скрининг, сообщает пресс-служба Российской диабетической ассоциации.

В программе общественников «Предиабет. Время действовать» смогут принять участие жители города в возрасте от 40 до 60 лет. Желающим необходимо будет пройти специальный тест на портале prediabet.ru, чтобы оценить риск развития заболевания по шкале FINDRISK.

Если тестирование покажет, что казанец входит в группу повышенного риска, то он получит уникальный код и сможет пройти скрининг – сдать анализ крови на гликированный гемоглобин в медицинском офисе Казани.

К слову, сахарный диабет является третьей причиной в списке основных болезней со смертельным исходом в мире.


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