Главный госавтоинспектор РТ: Некоторые девушки так ловко управляют машиной, что даже я так не смогу

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани сегодня проходит 12-й республиканский конкурс по автомногоборью. В нем принимают участие 150 юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет. 26 команд представляют 24 района и города Татарстана.

«Развивая школу юных водителей, мы преследуем несколько социальных целей: увеличиваем количество дисциплинированных водителей на дорогах, обеспечиваем занятость подростков и подготовку их ко взрослой жизни. А курсанты ДОСААФ также овладевают воинскими специальностями», – отметил начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Участники соревнуются как в личном, так и в командном зачетах. Каждый из них должен показать знания правил дорожного движения и навыки управления автомобилем на закрытой площадке.

«Наша главная задача – обеспечить дисциплинированность водителей, а это позволит обеспечить безопасность на дорогах. Юные курсанты ДОСААФ из Татарстана – лучшие в России. Это было отмечено на президиуме ДОСААФ России», – подчеркнул экс-заместитель министра внутренних дел по РТ, председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов.

Ребята, не достигшие 18 лет, могут управлять машиной на площадке. Также им разрешено сдать экзамен, однако водительское удостоверение на право управления автомобилем они смогут получить лишь тогда, когда им исполнится 18.

«Несмотря на то, что вы занимаете лидирующие позиции в России, для нас вы в первую очередь являетесь образцом безопасного поведения на дорогах», – сказал, обращаясь к участникам конкурса, заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев.

В разговоре с журналистами главный Госавтоинспектор РТ подчеркнул, что в этом году наблюдается тенденция к снижению аварийности на дорогах. За четыре месяца прошлого года в авариях погибли 111 человек, в этом – 97. В 2017 году погибли трое детей, в этом – ни одного.

«Именно с тех, кто сейчас обучается в автошколах, с выпускников, все на самом деле и начинается. Потому что культура и безопасность вождения зависят от каждого участника дорожного движения, как от того, кто сидит за рулём автомобиля или мотоцикла, так и от пешеходов. Поэтому чем раньше наши молодые люди будут понимать и знать как нужно вести себя на дорогах, тем раньше мы будем пожинать эти плоды именно в части безаварийного движения», – поделился Ленар Габдурахманов.

Также начальник Госавтоинспекции отметил, что статистика показывает – девушки лучше сдают теорию, а юноши практику. Сейчас же ситуация меняется.

«Некоторые девушки так легко и ловко управляют автомобилем, что наверно даже я не смогу так быстро, как они», – подчеркнул Ленар Габдурахманов.

В прошлом году победу в командном зачете одержала команда из Казани, в которую вошла, в том числе и Регина Камалиева. Она три года практикуется в управлении автомобилем, в этом году ей исполнилось 18 лет.

«В начале было тяжело, но сейчас я уже намного лучше вожу. Я считаю, что все это неправда – любая девушка способна водить автомобиль. Умение управлять автомобилем не зависит от пола», – поделилась Регина Камалиева.