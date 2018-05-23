В Челнах водитель трамвая, который отрезал девочке стопу, попросила не лишать ее работы

(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд выслушал последнее слово водителя трамвая, который 4 декабря 2017 года отрезал стопу 10-летней девочке.

Подсудимая заявила, что очень сожалеет о случившемся с девочкой. Она призналась, что не хотела причинять никому вреда. Женщина попросила суд не лишать ее любимой работы, которая к тому же является для нее единственным источником дохода.

Судья удалился в совещательную комнтау для вынесения приговора. Он будет оглашен завтра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла 4 декабря прошлого года в поселке ГЭС на остановке «Поликлиника». Трамвай проехал по ноге школьницы, когда та пыталась перейти трамвайные пути по пешеходному переходу. В результате ДТП девочке отрезало стопу. Суд над женщиной-водителем трамвая начался 29 марта. Подсудимая свою вину не признала. Во время прений прокурор запросил для нее два года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, а адвокат подсудимой попросила суд оправдать подопечную.