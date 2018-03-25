Группа «БИ-2» на своем концерте в Казани собрала шесть тысяч человек

(Казань, 25 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани прошел концерт легендарной рок-группы «БИ-2», на котором музыкантам удалось собрать полный зал спортивного комплекса «Татнефть-арена». Шесть тысяч поклонников разных поколений заполнили все свободные места.

На концерте прозвучали песни, вошедшие в новый альбом группы «Горизонт событий». Среди них уже полюбившиеся всем «Лайки», «Пора возвращаться домой», которую группа записала в дуэте с известным реп-исполнителем Оксимироном, и «Виски» — недавний хит группы.

Конечно же, Лева и Шура «БИ-2» не оставили своих поклонников и без легендарных композиций, которые знает и любит уже несколько поколений.

Как заведено у рок-звезд, концерт начался с 30-минутным опозданием и продлился чуть больше двух часов. Рокеры не переставляли удивлять зрителя на протяжении всего выступления вызывая шквал аплодисментов и радостные крики.

На сцене музыканты были немногословны. Только после исполнения четвертой композиции Шура «БИ-2» обратился к зрителям. «Мальчики и девочки, а возможно и бабушки и дедушки, приветствую прекраснейший солнечный город Казань! Как мы рады всех вас тут видеть! Как настроение?», — спросил он у зрителей, вызвав их бурную реакцию в ответ.

Еще перед началом концерта всем зрителям раздали красные картонные флажки, которые попросили поднять под песню «Лайки». Как только зазвучали первые ноты песни, весь зрительный зал окрасился в красный цвет – получилось очень эффектно.

«Огромное спасибо, что приходите на наши концерты, потому что благодаря вам, у нас есть счастливая, исключительная возможность заниматься своим делом», — поблагодарил Шура «БИ-2» публику.

Завершился концерт эффектно - группа молча покинула сцену, оставив зрителей в полной тишине. После пятиминутного рева зала к зрителям вышел барабанщик и исполнил виртуозное соло на ударной установке. Затем появились и сами артисты, которые, успев передохнуть, с новой силой спели «Полковнику никто не пишет».

Под занавес прозвучали еще две композиции, а после, поблагодарив зрителей за теплый прием, артисты попрощались с казанской публикой.