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Россия испытывает дискомфорт из-за негативного отношения к ней в Европе

24 марта 2018, 23:08

Отношение к России — реальность, с которой надо существовать, отметил Дмитрий Песков.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Россия испытывает дискомфорт из-за негативного отношения к ней европейских партнеров, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.  

«Это большой дискомфорт для нас — иметь таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать», — сказал Дмитрий Песков.  

В то же время Москве «нельзя сбавлять обороты в плане доведения нашей позиции до наших визави в Европе», — отметил пресс-секретарь.

 


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