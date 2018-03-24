Россия испытывает дискомфорт из-за негативного отношения к ней в Европе

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Россия испытывает дискомфорт из-за негативного отношения к ней европейских партнеров, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Это большой дискомфорт для нас — иметь таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать», — сказал Дмитрий Песков.

В то же время Москве «нельзя сбавлять обороты в плане доведения нашей позиции до наших визави в Европе», — отметил пресс-секретарь.