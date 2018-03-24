Приволжский федеральный округ был одним из самых активных на выборах 18 марта

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Приволжский федеральный округ оказался одним из самых активных на выборах Президента РФ, сообщает «ФедералПресс».

В 14-ти регионах ПФО на избирательные участки пришли 69,65 процента избирателей (примерно 15 млн 870 тыс. человек). 77,33 процента из них (12 млн 272 тыс. человек) отдали голоса за Владимира Путина.

Республика Татарстан, в свою очередь, стала одним из лидеров по явке избирателей в ПФО — почти 77,5 процента граждан, обладающих правом голоса. За Владимира Путина проголосовало более 82 процентов пришедших на участки избирателей.

Рекордсменом среди субъектов РФ по явке избирателей и по количеству отданных за Владимира Путина голосов стала Республика Тыва: 93,63 процента и 91,98 процента соответственно.

На последнем месте — Дальневосточный федеральный округ. Избирательная активность там составила 63,99 процента, а за Владимира Путина проголосовало 66,22 процента пришедших на участки избирателей.