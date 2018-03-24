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В Бугульме задержали изготовителя наркотиков

24 марта 2018, 21:49

Задержанный утверждает, что делал наркотики для себя.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В Бугульме задержали изготовителя наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.  

Полицейские задержали 41-летнего бугульминца, производившего экстракт маковой соломки. При обыске в его квартире было найдено 5,36 грамма наркотического вещества.

Задержанный утверждает, что делал наркотики для себя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он употреблял экстракт маковой соломки.  

Против жителя Бугульмы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РФ.

 


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