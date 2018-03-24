Дмитрий Песков: Владимир Путин строго соблюдает национальные интересы России

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин строго соблюдает национальные интересы России, пишут «Известия» со ссылкой на интервью пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова телеканалу «Мир 24». Внешняя политика России нацелена на добрые отношения со всеми государствами, отметил Дмитрий Песков и уточнил: «Как говорит Президент РФ, в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства». Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Президент РФ «никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России».