В Казани наградили лучших педагогов дополнительного образования Татарстана

(Казань, 24 марта, «Татар-инфом», Татьяна Иванова). В Казанской ратуше прошло награждение педагогов, принявших участие в республиканском конкурсе «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей РТ».



В зональном этапе конкурса участвовали педагоги и воспитатели, проживающие во всех районах республики. В течении двух дней конкурсанты боролись за звание победителя в трех номинациях: «Классный руководитель», «Педагог-организатор» и «Педагог-психолог». Помимо дипломов и путевок в финал Всероссийского этапа конкурса победители получили гранты на сумму 50 тыс. рублей. Лауреаты были удостоены сертификатами на 25 тыс. рублей.





Победителем среди классных руководителей стала педагог из гимназии № 6 Приволжского района Анастасия Василькина. Лучшей по мнению членов жюри в номинации «Педагог-организатор» оказалась преподавательница СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка Советского района Алсу Низамутдинова. В третьей номинацией лауреатом I степени стала педагог-психолог учреждения для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа имени Н.А.Галлямова» Людмила Крючкова.



Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов поздравил победителей и лауреатов.





«Я знаю, что два дня вы до самой поздней ночи делились своим мастерством, какими-то домашними заготовками. Сегодня мне довелось с вами принять участие в заседании круглого стола. Большое спасибо за возможность пообщаться с вами, потому что, я думаю, это только наше начало — план дальнейших действий уже намечен. Мы обязательно будем продолжать с вами общаться», — заметил министр.



«Пусть и не такой долгий, но очень запоминающийся период я работала в казанской школе Советского района педагогом дополнительного образования, — вспомнила заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасия Исаева, обращаясь к победителям, лауреатам и участникам конкурса. — Мне очень приятно, что сейчас такое повышенное внимание приковано к этой категории, потому что если педагог общеобразовательной школы наполняет ученика знаниями, зажигает в нем стремление к знаниям и дает то, что необходимо человеку для его дальнейшей жизни, педагог дополнительного образования воспитывает душу наши детей и делает все, чтобы эта душа цвела и творила».



После церемонии награждения состоялся концерт, на котором выступили дети из Казани, а также из Москвы и Оренбурга.



«Я изначально пришла в школу как педагог-организатор и на протяжении шести лет работаю в этой сфере. Недавно решила проверить, на что способна, и вот я здесь. Если говорить о конкурсных днях, то я влюбилась в жюри — они компетентны, знают тонкости нашей профессии. Педагог-организатор отличается от учителя-предметника, потому что мы именно воспитываем детей. И сейчас я еще даже не осознала, что победила и буду представлять республику в финале, но, надеюсь, буду также достойно презентовать себя, свою школу и Татарстан», — сообщила корреспонденту ИА «Татар-ифнорм» победительница номинации «Педагог-организатор» Алсу Низамутдинова.

