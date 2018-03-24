Все новости Татарстан Россия

Шоу-бизнес

Тина Канделаки проговорилась о своей беременности

24 марта 2018, 20:04

«Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение девяти месяцев», — ответила Канделаки.
Татарстанские делегаты ВФМС пригласили Тину Канделаки на Казанский марафон
Тина Канделаки и Пенелопа Крус выполнили «Миссию Дарвина»
Максим Галкин поразил Тину Канделаки
Впервые победители Поволжской конференции учащихся имени Лобачевского будут пользоваться льготами при поступлении в казанский университет

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 42-летняя ведущая Тинатин Канделаки намекнула в своем Instagram на беременность.

Телеведущая опубликовала пост о двукратном чемпионе России по велоспорту и по триатлону с поражением опорно-двигательного аппарата Ярославе Святославском. Тина Канделаки выразила восхищение упорством и силе воли паралимпийца.

Не секрет, что и сама Канделаки является большой поклонницей спорта. Она часто публикует фотографии из спортивного зала. Одни советуют ведущей похудеть, другие, наоборот, набрать пару килограммов.

Одна из подписчиц в комментарии к посту Тины посетовала, что у нее никогда не будет такой талии, что бы она ни делала. «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение девяти месяцев», — ответила Канделаки. Подписчики принялись поздравлять ведущие, однако для многих осталось загадкой, в шутку или правду сказала ведущая.

Ведущая четыре года замужем за предпринимателем Василием Бровко. От предыдущего брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным теледива воспитывает сына Леонтия и дочь Меланию.

Ранее Андрей Малахов открыл правду о беременности Собчак

 

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter