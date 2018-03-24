Тина Канделаки проговорилась о своей беременности

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 42-летняя ведущая Тинатин Канделаки намекнула в своем Instagram на беременность.



Телеведущая опубликовала пост о двукратном чемпионе России по велоспорту и по триатлону с поражением опорно-двигательного аппарата Ярославе Святославском. Тина Канделаки выразила восхищение упорством и силе воли паралимпийца.



Не секрет, что и сама Канделаки является большой поклонницей спорта. Она часто публикует фотографии из спортивного зала. Одни советуют ведущей похудеть, другие, наоборот, набрать пару килограммов.



Одна из подписчиц в комментарии к посту Тины посетовала, что у нее никогда не будет такой талии, что бы она ни делала. «Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение девяти месяцев», — ответила Канделаки. Подписчики принялись поздравлять ведущие, однако для многих осталось загадкой, в шутку или правду сказала ведущая.



Ведущая четыре года замужем за предпринимателем Василием Бровко. От предыдущего брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным теледива воспитывает сына Леонтия и дочь Меланию.

Ранее Андрей Малахов открыл правду о беременности Собчак.