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Спорт

Игроки сборной России по футболу извинились за поход в ресторан

24 марта 2018, 19:24

Сделаем все возможное, чтобы оставаться в числе кандидатов в сборную России, пообещали футболисты.

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Игроки сборной России по футболу Константин Рауш и Роман Нойштедтер извинились перед болельщиками за поход в ресторан, сообщает RT.  

После игры с Бразилией мы поужинали в одном из московских ресторанов с присутствовавшими на матче друзьями. Этим мы нарушили график, в соответствии с которым мы не должны быть в общественном месте после полуночи, объяснили ситуацию футболисты. 

«Мы приносим свои извинения. Сделаем все возможное, чтобы оставаться в числе кандидатов в сборную России», — пообещали Рауш и Нойштедтер.  

Напомним, что в контрольном матче сборная России проиграла команде Бразилии со счетом 0:3. При этом защитник Константин Рауш отсутствовал в заявке команды на игру, а полузащитник Роман Нойштедтер был в запасе и на поле не выходил.

 


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