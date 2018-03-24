Все новости Татарстан Россия

Общество

Ленур Ислямов собирается препятствовать движению по Крымскому мосту

24 марта 2018, 19:44

Планируется использовать исключительно ненасильственные методы борьбы.

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Ленур Ислямов собирается препятствовать движению по Крымскому мосту, сообщает РБК.

Если Украина не может блокировать движение, то надо фиксировать весь транспорт, едущий из России в Крым, и всех людей поименно, заявил один из лидеров меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ), координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

«Я буду делать все, чтобы это движение остановить», — пообещал Ленур Ислямов, отметив, что меджлис будет использовать исключительно ненасильственные методы борьбы.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter