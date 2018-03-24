(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Ленур Ислямов собирается препятствовать движению по Крымскому мосту, сообщает РБК.

Если Украина не может блокировать движение, то надо фиксировать весь транспорт, едущий из России в Крым, и всех людей поименно, заявил один из лидеров меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ), координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

«Я буду делать все, чтобы это движение остановить», — пообещал Ленур Ислямов, отметив, что меджлис будет использовать исключительно ненасильственные методы борьбы.