Ришат Гилязутдинов: Поражение в Италии – хороший и позитивный опыт для нас

(Казань, 24 марта, «Татар-информ». Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов назвал поражение своей команды в первом матче плей-офф от итальянской команды «Комельяно» «хорошим и позитивным» опытом.

«Поражение в Италии для нас — хороший, позитивный опыт. Причем, не только для нашей команды, но и для всего российского волейбола: нужно понимать, как сегодня играют в мире, и стремиться к этому. Чтобы успешно конкурировать с такими командами, нужно думать о защите. В нападении, например, мы можем полагаться на силу и мощь. Наш выезд в Италию дал нам положительный опыт: мы много обсуждали этот матч, разбирали ошибки и, исходя из этой информации, строим сейчас свою работу. В домашней встрече фактор подачи будет одним из самых основных. Выйдет ли Василева на площадку до конца сезона? Нет», — заявил Гилязутдинов.

Наставник «Динамо» также прокомментировал предстоящую серию полуфинала чемпионата России против «Уралочки». «Сила и сложность итальянской команды в том, что у них и вторая, и четвертая зона работают практически в одинаковой скорости. С „Уралочкой“ в этом плане будет попроще. Если говорить об изменениях Екатеринбурга, у них пришла Енина — хорошая центральная блокирующая. Команда играет по стилю Николая Васильевича Карполя, она сохранила Ирисову, Парубец и Климец. Большие изменения в игру „Уралочки“ внесли смены связующих игроков. В последнее время игра у них значительно стабилизировалась», — добавил главный тренер.