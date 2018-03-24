Школьники Альметьевска научились двигать игрушечное авто силой мысли

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Обучающиеся в альметьевском технопарке «Кванториум» школьники Артем Чупраков и Дмитрий Суворов научились управлять игрушечным автомобилем с помощью технологии нейроинтерфейса, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.

Артем обучается на отделении нейроквантум, а Дмитрий – на отделении IT-квантум. Их работой руководили тьюторы Зульфия Хайбуллина и Иван Тимофеев.

Технология предполагает, что юзер надевает ЭЭГ-шапочку, к которой подключается биоусилитель. Пользователь может использовать в качестве команд от двух до восьми состояний сознания, в данном случае речь шла о трех.

Чупраков выбрал в качестве команды «Вперед» состояние при решении задач, в качестве команды «Назад» – состояние расслабленности, а в качестве команды подтверждения – состояние при частом моргании.

Игрушечная машинка была оборудована двумя сервоприводами, на которые сигнал подавал микроконтроллер Arduino с подключенным Bluetooth-модулем. Последний же получал команды от программы BioEcho, которая предварительно обрабатывала их.

У этой технологии – большое будущее, отмечают в «Кванториуме».