Павел Грудинин лишился усов

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Участвовавший в выборах Президента РФ Павел Грудинин (КПРФ) сбрил усы, проиграв пари известному видеоблогеру Юрию Дудю сообщает ТАСС.

До выборов Президента РФ Павел Грудинин и Юрий Дудь заключили пари, согласно которому Грудинин должен сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15 процентов голосов избирателей. В противном случае Дудь обещал наголо побриться.

На следующий день после выборов, 19 марта, когда стало известно, что кандидат от КПРФ набрал 11,77 процента голосов, Юрий Дудь выложил в Instagram фотографию бритвенного станка, напоминая о пари.

Павел Грудинин сдержал слово: на YouTube выложен видеоролик, где экс-кандидат от КПРФ сбривает усы. Это — единственное оригинальное видео, утвержденное Павлом Грудининым, прокомментировал пресс-секретарь экс-кандидата Максим Шевченко.