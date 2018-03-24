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Экономика и финансы, Здоровье и среда

Россия предложила Японии организовать «зеленый коридор» для фармацевтики

24 марта 2018, 17:06

По словам Голодец, российская сторона заинтересована в высококачественной продукции японских компаний.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Россия предложила Японии организовать так называемый «зеленый коридор» для компаний, производящих медицинское оборудование и фармацевтику. Об этом заявила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец перед встречей с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, российская сторона хочет облегчить доступ японских компаний на свой рынок, так как они производят высококачественную продукцию.

Соответствующие переговоры ранее уже велись с компанией Hitachi, добавила Голодец. 


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