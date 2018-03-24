Россия предложила Японии организовать «зеленый коридор» для фармацевтики

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Россия предложила Японии организовать так называемый «зеленый коридор» для компаний, производящих медицинское оборудование и фармацевтику. Об этом заявила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец перед встречей с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, российская сторона хочет облегчить доступ японских компаний на свой рынок, так как они производят высококачественную продукцию.

Соответствующие переговоры ранее уже велись с компанией Hitachi, добавила Голодец.