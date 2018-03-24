СМИ: Россия не намерена отзывать своего посла в Британии для консультаций

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Россия не намерена отзывать для консультаций из Лондона своего посла в Великобритании Александра Яковенко из-за скандала вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

На вопрос о том, рассматривает ли РФ возможность отзыва Яковенко, собеседник агентства лаконично заметил: «Нет».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения.