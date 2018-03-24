Трамп почти полностью запретил трансгендерам служить в армии

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп почти полностью запретил трансгендерам служить в американских Вооруженных силах. Соответствующий указ разрешает это лишь в «исключительных обстоятельствах», передает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

В документе отмечается, что страдающим от гендерной дисфории требуется серьезный медицинский уход, что создает значительные риски для обороноспособности.

Трамп при принятии решение опирался на советы министра обороны США Джеймса Мэттиса, который уверен в необходимости «применять устоявшиеся стандарты психического и физического здоровья», отмечает агентство.

Характер «исключительных обстоятельств» в указе американского лидера не уточняется

Трансгендеры совсем недавно получили право служить в армии США. Соответствующий указ подписал предыдущий Президент Барак Обама в июне 2016 года. Но уже в августе 2017-го новый глава государства Дональд Трамп ввел запрет на армейскую службу для трансгендеров, который должен был полностью вступить в силу в марте 2018-го.