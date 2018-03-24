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В Казани пройдет чемпионат России по синхронному плаванию

24 марта 2018, 16:47 , Фото: Ильнар Тухбатов

В Казани пройдет чемпионат России по синхронному плаванию Соревнования с 25 по 27 апреля примет Дворец водных видов спорта.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). В казанском Дворце водных видов спорта с 25 по 27 апреля пройдет чемпионат России по синхронному плаванию, участие в котором примут лучшие синхронистки со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

В первый соревновательный день турнир откроют спортсменки в комбинированной программе, затем состоится техническая программа категории «соло». Также 25 апреля пройдет торжественное открытие турнира, а завершится день произвольной программой групп.

На следующий день, 26 апреля, спортсменки выступят в произвольной программе «соло», а также в технической программе групп и дуэтов. Завершится чемпионат России 27 апреля соревнованиями в произвольной программе дуэтов.

Уже сейчас на сайте Дирекции можно приобрести билеты на чемпионат России, чтобы своими глазами увидеть соревнования в одном из красивейших видов спорта. Стоимость билетов составляет от 100 до 150 рублей на утреннюю сессию и от 200 до 250 рублей на вечернюю сессию. В дни соревнований билеты можно будет приобрести на сайте ДВВС.


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