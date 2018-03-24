Евгения Старцева: Василева была важным звеном для команды

(Казань, 24 марта, «Татар-информ». Алексей Анисимов). Связующая женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Евгения Старцева назвала потерю Элицы Василевой из-за травмы ощутимой для команды и подчеркнула важность болгарской доигровщицы.

Василева получила травму в четвертьфинале чемпионата России и выбыла до конца сезона.

«Серьезная травма – это проблема для любой команды, тем более, что Элица [Василева] была у нас важным звеном. Ее потеря ощутима, но это может случиться с каждым. Мы желаем ей только скорейшего восстановления. В команде все в порядке, мы готовимся к серии против "Уралочки"». Все готовы к бою» – сказала Старцева журналистам.

Перед стартом полуфинала чемпионата страны «Динамо потерпело одно из самых болезненных поражений сезона, уступив со счетом 0:3 итальянскому «Конельяно». «Итальянская команда была очень быстрой, мы не играем в такой волейбол. В чемпионате России ни одна из команд не показывает настолько быстрый волейбол. Мы готовились, но скорость итальянок была еще выше, чем ожидалось. Насколько мне известно, в атаке мы проиграли немного: больше уступили на блоке и в защите. Очень скоростные передачи, с которыми тяжело справиться. Времени для подготовки к ответному матчу у нас немного, но оно есть. Будем стараться использовать его по максимуму. В этой игре нам будет нужна поддержка болельщиков, поэтом будет здорово, если все придут нас поддержать», – добавила волейболистка.

