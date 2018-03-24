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Политика

На Украине задумались о блокировании Крымского моста

24 марта 2018, 15:27

Один из координаторов блокады Крыма Ленур Ислямов предложил вводить санкции против тех, кто будет пользоваться мостом.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Запрещенный в РФ Меджлис крымскотатарского народа* будет делать все для блокирования движения по Крымскому мосту. Об этом заявил один из координаторов блокады Крыма Ленур Ислямов в интервью изданию «Обозреватель».

Политик предложил властям Украины фиксировать все транспортные средства и всех людей, которые будут попадать на Крымский полуостров по мосту, и вводить против них санкции. «Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», – подчеркнул он.

При этом он не исключил перехода к иным методам борьбы, включая прямое препятствование движению, в том случае, если введение ограничительных мер не даст нужного эффекта.

*Меджлис крымскотатарского народа признан в России экстремистской организацией и запрещен. 


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