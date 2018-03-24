Генетики расшифровали ДНК найденной в Чили известной мумии «пришельца»

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Международная группа генетиков расшифровала геном мумии «пришельца», найденной в 2003 году в пустыне Атакама (Чили), сообщает РИА Новости.

«Это не инопланетянин, а недоношенный или родившийся позже срока ребенок. Он умер или в утробе матери, или почти сразу после рождения», — заявил участник исследования, генетик из Стэнфордского университета (США)Гарри Нолан.

Мумия новорожденной девочки, названная учеными Атой, долго служила сторонникам лженаучных идей контактов с инопланетянами «доказательством» их правоты. Но наука вновь нанесла сокрушительный удар по уфологам.

Часть ДНК Аты была расшифрована еще пять лет назад. Уже тогда стало известно, что мумия — никакой не пришелец и не реликтовый гуманоид (шарлатаны выдвинули и такую теорию).

Скелет Аты похож по устройству и уровню развития на кости восьмилетнего ребенка, несмотря на то, что ее рост — всего 15 сантиметров (это размер 22-недельного зародыша в утробе матери). Кроме того, у нее 10 пар ребер, а не 12, как у здоровых людей, рассказывает Гарри Нолан.

Первоначально у ученых было два мнения по поводу необычной внешности и анатомии Аты. Первая версия: ей было действительно восемь лет, она страдала экстремальной формой карликовости. Вторая версия: это 22-недельный зародыш, умерший в утробе матери от сверхбыстрой прогерии (преждевременного старения).

Первоначально сторонников первой версии было больше. Но полное секвенирование генома Аты показало, что они ошибались. Генетики нашли 60 мутировавших генов, которые ответственны за все нарушения в организме Аты. Подробный анализ ДНК выявил, что Ата, скорее всего, умерла, еще не родившись или, что менее вероятно, почти сразу после рождения.

Ученые полагают, что дальнейшее изучение ДНК Аты поможет найти причины многих врожденных болезней скелета и найти способы их лечения.

Статья с результатами исследований ДНК Аты опубликована в журнале Genome Research.