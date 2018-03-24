Фатих Сибагатуллин: «Готов извиниться, но не знаю перед кем»

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы России Фатих Сибагатуллин уверен, что нужно защищать интересы и права самого журналиста, выстраивать деловые взаимоотношения власти и общества. Так он прокомментировал ИА «Татар-информ» дискуссию в СМИ, которая была вызвана его высказыванием, что «журналисты – это прислуга».

Соответствующее высказывание депутат сделал, общаясь с журналистом одного из казанских изданий. «Я готов извиниться, но не знаю перед кем. Я не называл конкретных фамилий и не хотел никого оскорбить», – сказал он в беседе с корреспондентом агентства.

Парламентарий также подчеркнул, что неточно сформулировал свою позицию, а его высказывание было следствием цепочки рассуждений. Если депутаты являются «слугами народа», то журналисты негосударственных изданий, к сожалению, порой становятся слугами своих «хозяев» (руководителей изданий, инвесторов и так далее).

И эта проблема становится одной из главных в отрасли, заметил Сибагатуллин. Такая зависимость не дает журналистам возможности высказывать свое мнение, что может искажать ту информацию, которые граждане получают из СМИ.

Парламентарий считает, что проблему надо снимать за счет принятия правовых документов, повышающих статус журналиста и предоставляющих ему гарантии. В конечном итоге это будет способствовать развитию свободной прессы. Фатих Сибагатуллин подчеркнул, что с удовольствием по долгу службы достаточно часто общается с журналистами.