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Политика, Общество

Снимок сбрившего усы Грудинина оказался фейком

24 марта 2018, 14:50

Фотография политика появилась в поддельном аккаунте, который ведет неизвестно кто.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Бывший кандидат на пост Президента России от КПРФ Павел Грудинин на самом деле не сбривал усов, появившийся в Сети снимок является подделкой. Об этом рассказал руководитель пресс-службы КПРФ и избирательного штаба политика Александр Ющенко, передает ТАСС.

Собеседник агентства заметил, что изготовить подобный фейк – «не проблема».

«Этот Instagram (grudinin_pn – прим. Т-и) не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница – grudinin_kprf», – добавил Ющенко.

Сейчас фейковый снимок уже удален. Кто стоит за розыгрышем и ведет поддельный аккаунт политика в соцсети – неизвестно.

До выборов Павел Грудинин обещал видеоблогеру Юрию Дудю сбрить усы, если не наберет 15 процентов голосов избирателей. В результате он смог заручиться поддержкой 11,77 процента избирателей, принявших участие в голосовании. 


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