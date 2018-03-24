Ирина Воронкова: В матчах против «Уралочки» мы будем во всеоружии

(Казань, 24 марта, «Татар-информ». Алексей Анисимов). Игрок женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ирина Воронкова в преддверии полуфинальной серии чемпионата России против «Уралочки» заявила, что к этому раунду плей-офф команда подойдет во всеоружии.

Полуфинальный этап национального чемпионата стартует в Казани в воскресенье, 25 марта.

«К "Уралочке" мы серьезно готовимся. Да, они приезжали в Казань дублирующим составом. Но к полуфиналу они тоже серьезно готовятся – у них были сборы и матчи за границей. Мы будем во всеоружии, потому что нам показали, что нужно делать», – подчеркнула Воронкова.

В предыдущей игре «динамовки» Казани проиграли итальянскому «Конельяно» в гостях в матче Лиги чемпионов. «В матче против "Конельяно" ничего не случилось, это хорошая команда. Они показывают быстрый волейбол, совсем другой волейбол по сравнению с тем, что мы видим в России. Для нас это было неожиданно, и мы были неподготовлены – в российском чемпионате пока нет таких команд, которые играют очень быстро. Потеря Элицы Василевой у нас тоже сказалась на команде психологически. Стоит сказать и об отсутствии игровой практики: мы вроде бы играли, но уровень соперника был другим», – прокомментировала проигрыш спортсменка.

«С тренерским штабом мы перед матчем против итальянок говорим о скорости – это другое нападение, другая подача. Нам тоже нужно к этому стремиться. Сейчас мы работаем с прицелом на ответный матч, разбираем их игру и уделяем больше времени в тренировочном процессе. Мы хотим исправить все нюансы в нашей игре и показать себя с лучшей стороны. Поражение в Италии психологически меня поддело очень сильно – я поняла, над чем мне надо работать, чтобы достигать результата. Когда тебе после поражения показали все минусы, это полезно», – добавила волейболистка.

Воронкова также подчеркнула, что неудачный матч в Италии ничего еще не решил и у «Динамо» будет шанс переломить противостояние с «Конельяно» в Казани. «Во-первых, они играли на своей площадке – это одно. Они там играют и национальный чемпионат, и международные турниры. На домашней площадке все-таки легче играть. Поддержка своих болельщиков придает сил. Думаю, в Казани будет совсем другая игра», – заключила спортсменка.