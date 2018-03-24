(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 19-летнего наркоторговца задержали в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления МВД по Казани.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции патрулировали одну из улиц Советского района города, когда им на глаза попался молодой человек. Парень странно себя вел, сильно нервничал и при виде полицейских попытался скрыться.

19-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. При обыске него было изъято 30 свертков с неизвестным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что вещество не что иное, как синтетический наркотик PVP. Всего у парня конфисковали чуть меньше восьми грамм «синтетики».

Подозреваемому предъявили обвинения по статье УК «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере».