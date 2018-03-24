Песков рассказал о планах по реализации новой программы Путина

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин идет на новый срок с «конкретной программой», которая прозвучала в послании Федеральному Собранию. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Мир 24».

По словам представителя Кремля, реализация программы начнется после того, как будут сформировано новое Правительство. При этом он обратил внимание на то, что она затронет «все сферы жизни наших людей, абсолютно все».

В ответ же на вопрос о том, предполагается ли серьезная ротация в Администрации Президента и Правительстве, Песков сказал, что не располагает такой информацией.