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Женщина и 16-летняя девочка погибли в страшной аварии на Кубани

24 марта 2018, 14:25 , Фото: соц сети

Женщина и 16-летняя девочка погибли в страшной аварии на Кубани Смертельная авария произошла вечером 23 марта на 10-м километре трассы Новороссийск – Керчь.

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 16-летняя девочка и женщина погибли в страшной аварии на Кубани, сообщает РИА Новости.

Участниками ДТП стали два автомобиля – легковушка «Лада» и кроссовер «БМВ». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с автомобилем «БМВ».

В результате аварии 16-летняя девочка скончалась на месте. 37-летняя женщина умерла в больнице. Водители обеих машин с различными травмами госпитализированы.
 


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