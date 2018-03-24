Женщина и 16-летняя девочка погибли в страшной аварии на Кубани

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 16-летняя девочка и женщина погибли в страшной аварии на Кубани, сообщает РИА Новости.

Участниками ДТП стали два автомобиля – легковушка «Лада» и кроссовер «БМВ». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с автомобилем «БМВ».

В результате аварии 16-летняя девочка скончалась на месте. 37-летняя женщина умерла в больнице. Водители обеих машин с различными травмами госпитализированы.

